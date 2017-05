Vozil vzvratno in trčil

ŠEMPETER PRI GORICI – Policisti so obravnavali prometno nesrečo, ki jo je med vzvratno vožnjo povzročil voznik tovornega vozila. Ta je trčil v osebni avtomobil, ki je pripeljal po ulici.



Na kraju so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli in podali obdolžilni predlog.