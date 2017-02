Vozil preko 100 km/h na varnostni razdalji 11 metrov

KRANJ – Gorenjski prometni policisti so v krajših poostrenih nadzorih na gorenjski avtocesti pri rednem delu te dni preverjali, kako vozniki upoštevajo varnostno razdaljo.

V enem primeru so obravnavali voznika, ki je pri hitrosti preko 100 km/h vozil na razdalji 11 metrov do vozila pred seboj, kar je 5-krat manj, kot je dovoljeno pri tej hitrosti. Gre za vožnjo, ki ima‎ velik vpliv na varnost, je tesno povezana tudi s hitrostjo in zelo zmanjšuje možnost pravočasnega odzivanja v nepredvidenih okoliščinah.