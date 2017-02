Vozil prehitro, potem pa še bežal

USTAVLJALI SO GA

ČIGINJ – V sredo popoldne so policisti v Čiginju (občina Tolmin) ustavljali 57-letnega voznika osebnega vozila zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti.

V naselju so mu izmerili hitrosti 64 kilometrov na uro, a jim ni ustavil, temveč je nadaljeval vožnjo proti Novi Gorici. Kmalu so ga ustavili v Solkanu in mu napisali kazen.