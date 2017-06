MEDNO – Ljubljanski policisti so v nedeljo okrog 23.45 v Mednem zaustavili in 41-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola (0, 64 mg/l).

Vozniku so odredili pridržanje, vendar se je začel aktivno upirati. Policisti so zato uporabili prisilna sredstva.