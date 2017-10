Vozil po napačni strani, pet poškodovanih

ŠTALCERJI – V torek nekaj po 16. uri se je na glavni cesti iz Kočevja proti Štalcerjem zgodila prometna nesreča zaradi nepravilne strani vožnje, v kateri se je pet oseb poškodovalo, nastalo pa je za približno 15.000 evrov materialne škode.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili je znano, da je 47-letni voznik vozil osebni avtomobil renault iz smeri Livolda proti Štalcerjem. Ko je pripeljal do kilometrske oznake 3.057, je z vozilom zapeljal levo in prek ločilne črte na nasprotnosmerno vozišče. V tistem trenutku pa je iz nasprotne smeri, pravilno po svojem smernem vozišču, pripeljal 58-letni voznik osebnega avtomobila hyundai. Vozili sta trčili. Vseh pet udeležencev so z reševalnimi vozili odpeljali v ljubljanski klinični center, poroča PU Ljubljana.

Po podatkih policije so se povzročitelj, voznik hyundaia in dva potnika v hyundaiu hudo telesno poškodovali, še ena potnica v hyundaiu pa je utrpela lahke telesne poškodbe.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.