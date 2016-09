Vozil po napačni strani, nato pa še zapeljal s ceste

KOZJAK NAD PESNICO – V torek okoli 18.15 je 65-letni Ljubljančan v Kozjaku nad Pesnico zaradi nepravilne strani in smeri vožnje s tovornim vozilom zapeljal z vozišča.

Policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (1,03 mg/l), zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Ker pa je voznik nakazal, da se bo vseeno odpeljal, saj je bilo tovorno vozilo vozno, policista pa mu nadaljevanja vožnje nista mogle preprečiti na drug način, sta ga pridržala do streznitve.

Voznik se bo zagovarjal pri pristojnem sodniku, so sporočili iz PU Maribor.