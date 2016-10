Vozil po levi, sopotnica poškodovana

POLZELA – V četrtek ob približno 11.30, se je na odseku od Polzele proti Andražu nad Polzelo zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo.

Pri PU Celje so pojasnili, da se je nesreča zgodila, ko je voznik osebnega vozila vozil po levi strani in trčil v drsno ograjo. V nesreči se je poškodovala sopotnica v vozilu, vendar glede na to, da na kraj nesreče ni bilo poslano reševalno vozilo, verjetno gre za lažje poškodbe, je pojasnila Milena Trbulin iz PU Celje.