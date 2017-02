Vozil pijan in zletel v drevo

BOVEC – V soboto ob 18.39 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči v zaselku Podklopca. 42-letni voznik je v desnem preglednem ovinku zapeljal z vozišča in se zaletel v drevo. Vozilo se je prevrnilo na streho in obstalo na vozišču.

Voznik v prometni nesreči ni bil poškodovan in je zdravniško pomoč odklonil. Bovški policisti so mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola. Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog.

Policistom so pomagali tudi gasilci PGD Bovec.