Vozil pijan in še brez vozniškega

ŠKOFLJICA – Policisti so v torek zvečer na Škofljici ustavili voznika osebnega vozila renault kangoo.

Med postopkom so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,77 mg/l) in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vozilo so mu zasegli in izdali plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola, zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Ljubljana.