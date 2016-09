Vozil pijan kot čep, a krivi pokojno Živo

MARIBOR – Bilo je predlani, na vroč avgustovski poletni dan. Nekdanji bosanski nogometaš Almir Musić je kot običajno končal delo za strojem CMC v enem od bistriških podjetij. Ker je delavce doletela tragična novica, da je umrl njihov delodajalec in šef, sta se s sodelavcem po koncu delovnika odločila, da se gresta od njega poslovit v mariborsko bolnišnico. Nedaleč od odcepa za hitro cesto, ki vodi skozi Maribor, je Musić zapeljal levo, čez robnik, ki ločuje vozišči, nato pa trčil v steber, na katerega so pritrjene razvrščevalne prometne table. Silovito trčenje je bilo usodno za 24-letno Živo Babič iz Slovenske Bistrice. Izvedeli smo, da naj bi se ta povsem naključno znašla v avtomobilu. Bila naj bi dobra prijateljica Musićevega sodelavca, zato jo je ta povabil, naj se jima pridruži na poti v štajersko prestolnico.



Na predobravnavnem naroku 40-letni Almir Musić krivde ni želel priznati. Je pa v zagovoru presenetil vse, saj je začel blatiti pokojno. Dejal je, da sta se z Babičevo, ki je sedela zadaj, sprla. Med drugim je za pokojno dejal, da se mu je zdelo, da je bila pod vplivom drog, saj naj bi ga začela grabiti za roko in ramo, tik pred usodnim trkom pa naj bi ga v ramo tudi močno sunila. Podobno zgodbo je na sodišču povedal njegov sodelavec in drugi sopotnik v avtomobilu Sašo Stojanović ter izpostavil, da se mu je zdela Živa Babič usodnega dne pijana. Toda analiza krvi pokojne je pokazala le majhno vsebnost alkohola, 0,12 promila.



Kapljica v morje v primerjavi z vsebnostjo alkohola, ki so ga izmerili v krvi voznika Almirja Musića. Izvedenec zdravstvene stroke Milan Krajnc je namreč v izvedeniško mnenje zapisal, da je imel obtoženi v organizmu od 1,32 do 1,52 promila alkohola. »Bil je absolutno nesposoben za vožnjo,« je dejal zdravnik. Ni pa se mogel izjasniti o tem, ali je obtoženi psihoaktivna zdravila, katerih sledi so bile najdene v njegovem organizmu, zaužil pred nesrečo ali šele v bolnišnici, kamor so ga pripeljali po nesreči. Se je pa izvedenec na sojenju kar nekoliko razhudil, češ da je v konkretnem primeru ugotavljanje okoliščin, ali je obtoženi zdravila zaužil že pred nesrečo in kako bi lahko ta vplivala na njegovo sposobnost vožnje, ni ključno. »Četudi bi vse to padlo v vodo, je pri njem obstajala visoka stopnja vsebnosti alkohola. Tega ne moremo ignorirati,« je še enkrat poudaril Krajnc.



Zaradi obtožb Almirja Musića, da naj bi Babičeva veljala za uživalko drog, je pred sodišče stopila prijateljica pokojne Mateja Erker. Ta je uvodoma dejala, da sta bili z Živo Babič zelo tesni prijateljici in sta se vsakodnevno družili, če ne v živo, pa vsaj po telefonu. Zaupali sta si vsako najmanjšo podrobnost, zato je prepričana, da Živa nikoli ni uživala drog. Začudena je bila tudi nad obrambo obtoženega, ki je pokojno opisal kot žensko nagle jeze, ki je obvladala borilne veščine in se pogosto tudi stepla. »Ni se stepla, nikoli. Ne vem, da bi kadar koli prehitro odreagirala. Da bi sploh reagirala, bi ji človek res moral parati živce, a še v tem primeru je reagirala le verbalno. Da bi koga napadla in se z njim tepla? Živa nikoli,« je pričala Erkerjeva. Da je obtoženi Babičevo opisal kot narkomanko, je prijateljico vidno prizadelo: »Poznala sem jo. Ni se drogirala. Vem, da je obtoženi nogometaš v Slovenski Bistrici, in verjamem, da ga hoče veliko ljudi po tej nesreči braniti. Vendar zagotavljam vam, to so govorice brez osnove.«