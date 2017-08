Vozil neregistrirano in nezavarovano vozilo

MALI PODLOG – Krški policisti so v petek dopoldne v Malem Podlogu ustavili voznika kombiniranega vozila.

Med postopkom so ugotovili, da 50-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo neregistrirano in nezavarovano. Na njem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Poleg tega je voznik odklonil opravljanje preizkusa alkoholiziranosti.

Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.