Vozil drogiran, pijan in brez vozniškega

ŠEMPETER PRI GORICI – Prometni policisti so v sredo nočnem času na območju Šempetra pri Gorici ustavili 54-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti.

Pokazal je 0,72 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prav tako je voznik opravil hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat odrejenega hitrega testa je bil pozitiven, zato so policisti vozniku odredili še strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Ugotovili so tudi, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vozilo so mu zasegli, zaradi kršitev prometne zakonodaje pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Pijan tudi 59-letnik

V naselju Podmark pa so ustavili 59-letnega voznika osebnega in mu odredili preizkus alkoholiziranosti.

Pokazal je 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi kršitve prometne zakonodaje bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.