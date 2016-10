NOVO MESTO – Policisti PP Novo mesto so v okolici Novega mesta 34-letnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov hyundaia coupeja.

Ugotovili so, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil brez nameščenih registrskih tablic. O kršitvah so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.