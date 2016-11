Vozil brez vozniškega, pijan in nepripet

BUKOVCI – Policisti PP Gorišnica so v soboto v Bukovcih ustavili 32-letnega voznika forda focusa, stanujočega v okolici Markovcev. Pri kontroli so ugotovili, da voznik vozi vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zraven tega sta policista ugotovila, da voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu.

Policisti so vozniku nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu preprečili z zasegom vozila. Zoper kršitelja so na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.