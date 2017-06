Vozil brez registrskih tablic

NOVO MESTO – Novomeški policisti so bili obveščeni, da se je v četrtek zgodila prometna nesreča v Pogancih. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 25-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pri vožnji po klancu navzdol zapeljal s ceste ter pristal v jarku. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic.

Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, se v nesreči ni poškodoval. Avtomobil so policisti zasegli in o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obtožilnim predlogom seznanili sodišče.