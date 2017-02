Vozil brez opravljenega izpita

NOVO MESTO – V sredo okoli 10.30 so policisti PP Novo mesto v okolici Novega mesta ustavili 18-letnika voznika volva. Ugotovili so, da sploh še ni opravljal vozniškega izpita.

Avtomobil so zasegli in napisali obdolžilni predlog zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so sporočili iz PU Novo mesto.