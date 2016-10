Vozil brez dovoljenja in neregistriranega

MOST NA SOČI – V sredo dopoldne so policisti na Mostu na Soči obravnavali 26-letnega voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja in da osebno vozilo ni registrirano.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.