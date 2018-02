Vozi na ukradeno gorivo

MURSKA SOBOTA – V sredo so policisti na področju kriminalitete v Bakovcih obravnavali poskus vloma v kiosk, v Murski Soboti tatvino denarnice in tatvino goriva na bencinskem servisu. V Dokležovju je bila obravnavana tatvina drv, v Fokovcih pa gozdna tatvina, so sporočili iz PU Murska Sobota.