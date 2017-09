Vonj po plinu jih je predramil

LAŠKO – V četrtek ob 17.05 so na Poženelovi ulici v Laškem v stanovanjskem objektu zaznali vonj po plinu. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj, zaprli glavni ventil za plin, izvedli umik stanovalcev in živali iz objekta, prezračili vse prostore in z detektorjem ob prisotnosti vzdrževalca plinskega omrežja opravili meritev prisotnosti plinov.



Ugotovili so, da je v stanovanju puščal plin zaradi poškodovane cevi plinske jeklenke pri štedilniku, poroča uprava za zaščito in reševanje.