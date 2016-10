Vojnik: delal na strehi in omedlel, preživel ni

VOJNIK – Ob 14.11 je v Selcih pri delu na strehi moški izgubil zavest, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja in gasilci PGE Celje, ki so ga ob prihodu na kraj začeli oživljati, saj ni kazal znakov življenja. Kljub oživljanju ni preživel.