Vojaški helikopter je posredoval kar 14-krat

LJUBLJANA – Dežurna helikopterska posadka Slovenske vojske je imela v preteklih dneh obilico dela. Samo v prvih dneh septembra je kar 14-krat posredovala pri reševanju v gorah, pri tem so posadke prepeljale 20 poškodovanih ali obolelih ter letele 15 ur in 20 minut, so sporočili iz Slovenske vojske.

Nesreče, ki so se v preteklih dneh zgodile v slovenskih gorah, so zahtevale tudi življenje. V eni od teh je namreč zaradi zdrsa v bohinjskih hribih v nedeljo umrl državljan Češke. V soboto pa so reševalci zaradi različnih poškodb planincev med drugim posredovali pri koči na Uskovnici, v severni steni Triglava, na Kredarici in planini Zgornja Grintovica ter nad Češko kočo.

Posadke so sodelovale tudi pri gašenju, temu so namenile osem ur letenja, in na pogorišče odvrgle 35.300 litrov vode. Še nekaj več časa so preživele v zraku, medtem ko so sodelovale pri iskanju pogrešanih oseb in pregledu terena. V prvih štirih dneh septembra so tako skupaj letele 32 ur in 5 minut.