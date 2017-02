Voda zalila stanovanje in klet

RAVNE NA KOROŠKEM – V noči na torek je na Čečovju na Ravnah na Koroškem v kleti stanovanjskega bloka počila vodovodna cev, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Voda je zalila večji del kleti in stanovanje. Posredovali so poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem, ventil zaprli, izčrpali vodo in očistili prostore.