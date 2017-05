Voda zalila cesto, ogroža tudi stavbo

LJUBLJANA – Ob 17.59 je zaradi neurja z močnim deževjem poplavilo in naneslo zemljino na glavno cesto Vuhred–Ožbalt v občini Podvelka. Posredovali so delavci Cestnega podjetja VOC Celje, ki so cesto očistili poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. V tej občini je meteorna voda zalila in poplavila tudi lokalno cesto. Zaradi zamašenih kanalizacijskih jaškov so meteorne vode ogrožale poslovni objekt na Dobravi v Radljah ob Dravi.



V Celju pravo neurje s točo

Na območju Celja je voda zalila podvoz na Kersnikovi v središču mesta ter več kleti v Zagradu, v Medlogu so gasilci posredovali po padcu dreves na cesto. Bralec poroča tudi o toči na tem območju, tako v Celju kot Žalcu. S poplavljeno meteorno vodo se ubadajo tudi na Proseniškem v občini Šentjur.

V Selnici ob Dravi je strela udarila v drevo, v Metliki pa je močan veter podrl drevo še poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



Bralec Tilen je posnel neurje v Metliki. Padala je toča. Poglejte:

