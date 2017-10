Vnelo se je v kuhinji, stanovalec opečen

KRANJ – V nedeljo ob 18.07 se je na Smledniški cesti v Kranju vnela kuhinjska napa, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GRS Kranj so ogenj pogasili in do prihoda reševalcev NMP Kranj oskrbeli opekline poškodovanemu stanovalcu. Prezračili so prostore in jih pregledali s termokamero.