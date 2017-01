Vnele so se saje

MUTA – V soboto ob 19.42 so na Sv. Primožu nad Muto zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Muta, goreče saje pogasili, pregledali dimniško tuljavo in lastniku prepovedali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.