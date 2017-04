RAČE – V noči na četrtek je v Drevesniški ulici v Račah zagorelo osebno vozilo pod nadstreškom, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci iz PGD Rače, Fram, Podova ter Spodnja in Zgornja Gorica. Požar so lokalizirali in pogasili. Ogenj je uničil leseni nadstrešek in vozilo ter poškodoval še eno osebno vozilo, parkirano v bližini.