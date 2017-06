Vlomilko dobili, ko je brskala po njihovih stvareh

PIVKA – V ponedeljek ob 17. uri je policijo na pomoč poklicala Pivčanka in povedala, da imajo v hiši vlomilko, ki brska po predalih. Zadržali so jo do prihoda policistov. Policisti so identificirali 33-letnico s prebivališčem v Ankaranu. Ukradla ni nič, kljub temu pa bo kazensko ovadena zaradi poskusu drzne tatvine.

Kmalu zatem so policisti dobili prijavo, da je neznanka v eni od pivških trgovin dvema ženskama ukradla denarnico z gotovino. Neznanka je po opisu podobna ujeti 33-letnici. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili iz PU Koper.