Vlomili v tri objekte, škode za več kot 6000 evrov

BAREDI – V četrtek dopoldne so bili policisti obveščeni, da je bilo vlomljeno v tri objekte v Baredih, so sporočili iz PU Koper.

Iz hiše so storilci odnesli imitacijo starinske ure, ročno ure znamke Sigma in sedem starinskih fotoaparatov. Lastnik je oškodovan za 6000 evrov. Iz drugega objekta so ukradli imitacijo pištole Colt in dve svetilki. Lastnik je oškodovan za približno 50 evrov. V tretji objekt (pomožni kmetijski objekt) pa so prav tako vlomili, vendar še ni znano, ali so kaj odnesli.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.