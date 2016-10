Vlomili v štiri vozila, eno je bilo odklenjeno

VRTOVIN – V soboto zgodaj popoldne so policiste obvestili o vlomu v štiri osebna vozila v bližini Vrtovina. Neznanci so vlomili v dve osebni vozili in iz notranjosti vozil ukradli denarnice z vsebino (v njih so imeli oškodovanci poleg osebnih dokumentov in bančnih kartic tudi gotovino), prav tako so si prilastili mobilne telefone oškodovancev.

Eno od osebnih vozil je bilo odklenjeno, v eno osebno vozilo pa jim ni uspelo vlomiti, a so pri tem poškodovali ključavnice. Policisti bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.