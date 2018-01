Vlomili v stanovanjsko hišo na Ajdovskem in Vipavskem

ŽAPUŽE, VIPAVA – V soboto so policiste obvestili o vlomu v eno od stanovanjskih hiš v naselju Žapuže. Neznanec je ukradel zlatnino, gotovino in bižuterijo. Prav tako so policisti PP Ajdovščina obravnavali vlom v eno od stanovanjskih hiš v naselju Podbreg. Nekdo je ukradel več kosov zlatnine.