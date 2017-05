Vlomili v prodajalno, škode je za več tisočakov

LJUBLJANA – V torek v jutranjih urah so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o vlomu v poslovni prostor na območju Rudnik, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti so ugotovili, da so okoli 3. ure neznani storilci vlomili v prodajalno, iz katere so odtujili mobilne telefone. Podjetje so tako oškodovali za več tisoč evrov.