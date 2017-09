Vlomili v muzej

VELENJE – V popoldanskih urah minulega četrtka so bili celjski policisti obveščeni o vlomu v skladiščne prostore muzeja v Velenju.

Neznanec je povzročil manjšo škodo pri vlamljanju, iz notranjosti pa ni ničesar odtujil.

V tem času so opravili tudi ogled kraja vloma v garderobne omare športne dvorane šolskega centra v Velenju. Neznanci so odtujili pet vrednejših GSM aparatov in manjšo vsoto gotovine.

V poznih nočnih urah je neznani storilec poskušal vlomiti v prostore gradu v Velenju. Pri vlamljanju se je porezal na razbitem steklu na okno. Povzročil je manjšo škodo pri vlamljanju