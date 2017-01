Vlomili v hišo, ker ni bilo odziva, a je bilo prepozno

LJUBLJANA – V četrtek ob 12.57 se oseba v zaklenjeni stanovanjski hiši v Ljubljani ni odzivala.

Še pred prihodom gasilcev GB Ljubljana so v hišo vlomili in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ljubljanske reševalne postaje, ki so ugotovili, da je oseba umrla, je poročala uprava za zaščito in reševanje.