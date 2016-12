Vlomili v hiši v Solkanu in Šempetru

SOLKAN, ŠEMPETER PRI GORICI – V torek so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Solkanu.

Neznani storilec je vlomil okno stanovanjskega objekta in vstopil v notranjost. V delavnici objekta je našel in si prilastil rezervne dele za kolesa s pomožnim motorjem (več izpušnih loncev, motor in cilindre za kolo z motorjem) v vrednosti približno 400 evrov.

Prav tako v torek je nekdo vlomil tudi okno stanovanjske hiše v Šempetru pri Gorici in pregledal notranje prostore. Pri tem je našel in si prilastil več kosov zlatnine ter nekaj gotovine v skupni vrednosti nekaj tisoč evrov.