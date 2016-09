Vlomili v 11 vozil

IZOLA – V nedeljo zgodaj zjutraj so policisti ugotovili, da je ponoči nekdo vlomil v 11 vozil v Izoli, in sicer na Kraški ulici ob izolskem stadionu in na zelenici pod diskoteko.

Vozilom so razbili stekla, 14 oškodovancem pa ukradli različne osebne predmete, dokumente, dve avtomobilski navigaciji in avtoradio ter dva mobilna telefona.

Policisti nadaljujejo delo.