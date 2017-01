Vlomili in ušli policistom

MURSKA SOBOTA – V sredo so policisti v Pomurju obravnavali tri prometne nesreče, ki so se končale le z materialno škodo, tri kazniva dejanja, pet kršitev javnega reda in miru, tri primere povoženja divjadi in dve poškodbi vozila na parkirnem prostoru.

Na področju kriminalitete so v Murski Soboti zabeležili vlom v stanovanjsko hišo, iz katere so neznani storilci odtujili nakit in zlatnino.

Ljutomerski policisti so obravnavali poškodovanje tuje stvari, radgonski pa nasilje v družini. Osumljencu so izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja.