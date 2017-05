Vlomili in ukradli za 1800 evrov stvari

LJUBLJANA – V nedeljo okoli 13. ure so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o vlomu v hišo.

Ugotovljeno je bilo, da so v času med četrtkom in nedeljo neznani storilci vlomili v stanovanjsko hišo na območju Most in iz prostorov odtujili nakit in fotoaparat. Lastnika so oškodovali za okoli 1800 evrov.