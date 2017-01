Vlomili in ukradli cigarete in paket prve pomoči

ARJA VAS – V petek so bili celjski policisti v zgodnjih jutranjih urah obveščeni o vlomu skozi terasna vrata v enega izmed gostinskih lokalov v Arji vasi.

Neznani storilci so iz notranjosti odtujili manjšo količino cigaret in zavoj prve pomoči, so sporočili iz PU Celje.