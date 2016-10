Vlomili so zvečer: odnesli denar in nakit

LJUBLJANA – V soboto malo pred 22. uro so bili policisti obveščeni o vlomu v stanovanje na Brodarjevem trgu.

Ugotovili so, da so storilci v večernih urah vlomili v stanovanje, od koder so odtujili nakit in gotovino. Lastnika so oškodovali za nekaj tisoč evrov, so sporočili ljubljanski policisti.