Vlomili, škode za dva tisočaka

LJUBLJANA – V sredo dopoldne so neznani storilci vlomili v pritlično stanovanje v središču Ljubljane. Iz prostorov so odtujili prenosni računalnik, gotovino in plačilno kartico, s katero so potem tudi opravili dviga na bankomatu. Lastnika so oškodovali za okoli 2000 evrov, so sporočili ljubljanski policisti.