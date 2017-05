Vlomili in pobegnili. A na begu niso bili dolgo

LJUBLJANA – V nedeljo okoli 22.30 je oškodovanec OKC PU Ljubljana obvestil o vlomu v vrtno uto v Stegnah.

Na kraj so bili poslani policisti, ki so z zbranimi obvestili ugotovili, da je oškodovanec presenetil storilce, ki so si pripravljali različno orodje, da bi ga odtujili. Z vozilom so nato s kraja pobegnili, odnesli niso ničesar.

Na poti proti Savljam so policisti vozilo in osumljence izsledili. Vse tri bodo kazensko ovadili, so sporočili iz PU Ljubljana.