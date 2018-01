Vlomili kar v osem objektov

GRČ VRH – V petek dopoldne so policisti opravili oglede vlomov v vikende v Grč Vrhu. Tam so storilci v zadnjih dneh vlomili v osem objektov (vikendov in pomožnih prostorov).

Po prvih ugotovitvah iz šestih vikendov niso nič odnesli, so pa z nasilnim vstopom naredili škodo na objektih. V enem primeru oškodovanec pogreša klavirsko harmoniko Hohner, vredno okoli 200 evrov, v drugem pa so storilci odnesli motorno žago, kotno brusilko in sekiro ter po prvih ocenah naredili za približno 300 evrov škode, so sporočili iz PU Novo mesto.