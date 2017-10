Vlomili, iztočili pa so gorivo

NOVA GORICA – V ponedeljek ob 12.40 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o vlomu v gradbeni zabojnik na območju zaselka Britof (Ukanje) v občini Kanal ob Soči. Nekdo je vlomil v zabojnik, vendar iz njega ni ničesar odtujil, je pa iz dveh delovnih strojev in traktorja odvzel približno 170 litrov dizelskega goriva in dva akumulatorja. S tem je bil samostojni podjetnik oškodovan za približno 500 evrov.

Policisti PP Nova Gorica bodo glede na ugotovljena dejstva podali kazensko ovadbo na novogoriško državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.