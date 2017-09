GORNJI PETROVCI – S področja kriminalitete sta bila v četrtek na območju Gornjih Petrovcev obravnavana vlom v poslovni prostor in poškodovanje tuje stvari. Na območju Lendave so obravnavali dve tatvini goriva na bencinskih črpalkah, v Ljutomeru pa poškodovanje osebnega avtomobila. Javni red in mir je bil kršen štirikrat v zasebnih prostorih. Kršitelji so se po intervencijah policistov pomirili.

Na območju Murske Sobote je bil kršitelju zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu zasežen osebni avtomobil.