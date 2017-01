Vlomilec vstopil, vzel pa ni nič

GROSUPLJE – V četrtek okrog enih so bili policisti obveščeni o vlomu v hišo v okolici Grosupljega.

Policisti so ugotovili, da je neznanec odstranil ključavnico obešanko in vlomil v notranjost hiše, ki je v fazi obnove. Po pregledu prostorov ni ničesar odtujil kljub večji količini gradbenega materiala in delovnih strojev.