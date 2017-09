Vlomilec v klet vedel, kaj išče

LUCIJA, ANKARAN – Nekdo je v četrek vlomil v klet v Luciji, od koder je ukradel torbico. V njej je imel oškodovanec ključe osebnega avtomobila, dokumente in 10 evrov.

V Ankaranu so vlomili v stanovanje in ukradli več kosov zlatega nakita, so sporočili iz PU Koper.