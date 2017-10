Vlomilec v frizerski salon, a ni ukradel frizerskih pripomočkov

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 10.15 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v frizerski salon. Neznanec je čez vikend vlomil skozi okno, vstopil v notranjost in odtujil moško mestno kolo in prenosni računalnik. Nastalo je za več sto evrov materialne škode, so sporočili iz PU Ljubljana.