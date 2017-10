Vlomilec ukradel orodje, alkohol in bakreni pokrov

PARECAG – V soboto je nekdo vlomil v zidan objekt pri Parecagu, od koder je odnesel motorno žago Husqvarna z dolžino meča 70 cm, motorno žago Makitta z dolžino meča 30 cm, 40 litrov nafte in vodno črpalko Farmer 200, alkohol in 40 litrov dizla.



Lastnik je oškodovan za približno 1500 evrov. Neznanec je vlomil še v drugi zidani objekt, od koder je ukradel bakreni pokrov za kotel žaganja kuhe in bakreno cev, ki povezuje kotel s hladilnikom, s tem pa oškodoval lastnika za približno 2000 evrov, so sporočili iz PU Koper.