VLOMIL IN ZBEŽAL

ŠEMPAS – Policiste so obvestili o vlomu v eno od stanovanjskih hiš v Šempasu, poroča PU Nova Gorica.

Ugotovili so, da je neznani storilec vlomil in nato iz notranjosti objekta ukradel več kosov zlatnine in gotovino.

Po zbranih obvestilih in drugih ugotovljenih dejstvih bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.