Vlomilec se je prikradel tik pred novim letom

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 7.15 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v mizarsko delavnico na Viču. Nekdo je od sobote dopoldne do torka vlomil skozi stranska vrata delavnice in odtujil več kosov električnega orodja za mizarska dela.

Lastnika je oškodovan za nekaj tisoč evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.